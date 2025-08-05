И денег нет, и квартира в залоге: очередная омичка лишилась всего после телефонного мошенничества

После, по традиции, женщину напугали взломом ее страницы на сайте «Госуслуг» и соединили с «сотрудником Центрального банка», который убедил омичку перевести все сбережения на «безопасный счет». Девушка с помощью специального приложения сначала перевела свои личные сбережения, а затем взяла займ под залог квартиры и также отправила деньги злоумышленникам. Теперь она может лишиться квартиры, если не сможет выполнять обязательства по кредиту. А ведь надо было просто не отвечать на звонок с незнакомого номера.