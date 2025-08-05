В Ростовской области после атаки БПЛА вспыхнули пожары

В Ростовской области после атаки БПЛА произошли два возгорания, их оперативно потушили. Об этом утром 5 августа в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади в 500 кв. метров ликвидирован. В станице Тацинской загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушен. Никто из людей не пострадал, — проинформировал Юрий Слюсарь.
Донской глава уточнил, что воздушную атаку отразили в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. По информации Минобороны России, прошедшей ночью в регионе ликвидировали семь БПЛА.
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