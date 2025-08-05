Пассажирский автобус, ехавший из Луганска, на скорости влетел в пункт оплаты под Тулой: подробности

В результате ДТП пострадали люди. Глава региона Миляев в своем telegram-канале уточнил, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. Им оказывается необходимая помощь. Информацию о состоянии пострадавших можно получить по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области: 8−800−444−40−03.