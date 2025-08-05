Пассажирский автобус, ехавший из Луганска, на скорости влетел в пункт оплаты под Тулой: подробности

В Тульской области автобус врезался в пункт оплаты, есть пострадавшие.
Пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Луганск — Москва», врезался в пункт взимания платы на трассе М4 «Дон» в Киреевском районе Тульской области. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Дмитрий Миляев.
В ходе ДТП пострадали люди. Среди пассажиров также были дети. Что известно об инциденте — в материале URA.RU.
Под угрозой 48 человек.
В Тульской области автобус попал в ДТПФото: telegram-канал Дмитрия Миляева.
В автобусе, следовавшем из Луганска в Москву, находились 48 пассажиров, включая пятерых детей. Авария произошла в Киреевском районе Тульской области. Сейчас на месте работают экстренные службы.
В результате ДТП пострадали люди. Глава региона Миляев в своем telegram-канале уточнил, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. Им оказывается необходимая помощь. Информацию о состоянии пострадавших можно получить по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области: 8−800−444−40−03.
Туман и массовые повреждения.
Предварительно, причиной аварии послужил сильный туман. Об этом сообщили в полиции региона. «По предварительным данным, авария произошла из-за сильного тумана на данном участке дороги», — уточнили в ведомстве. Сейчас специалисты Госавтоинспекции продолжают работать на месте происшествия, выясняя все обстоятельства случившегося.
В ГИБДД добавили, что, предварительно, 30 человек получили повреждения после столкновения. О погибших не сообщается.
Власти держат ситуацию на контроле.
Губернатор отметил, что для оставшихся пассажиров организован пункт временного размещения, где им предоставлено горячее питание и необходимые условия для ожидания дальнейшей транспортировки. Перевозчик в ближайшее время обеспечит доставку людей к конечным пунктам маршрута. Изначально автобус направлялся в сторону Москвы.
На месте происшествия работают спасатели, сотрудники ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи. Для координации действий в ликвидации последствий аварии задействованы заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Марков и глава администрации Киреевского района Владислав Галкин.