Группа AY YOLA из Уфы устроила сюрприз для будущих родителей в Крыму

— Нам выпала особая честь поделиться радостной новостью со всей аудиторией, — поделились артисты. — Теперь мы знаем, что в этой семье родится девочка. Пусть птица счастья Хумай, пролетевшая в тот вечер над сценой, принесет ей удачу.