Группа AY YOLA из Уфы устроила сюрприз для будущих родителей в Крыму

Во время выступления на фестивале «Таврида. АРТ» участники популярной башкирской группы AY YOLA приняли участие в необычном «гендер-пати». Со сцены они объявили пол будущего ребенка одной из пар в зале, сделав этот момент по-настоящему памятным.
Как позже рассказали музыканты в своих соцсетях, во время концерта им передали записку от зрителей.
— Нам выпала особая честь поделиться радостной новостью со всей аудиторией, — поделились артисты. — Теперь мы знаем, что в этой семье родится девочка. Пусть птица счастья Хумай, пролетевшая в тот вечер над сценой, принесет ей удачу.
Напомним, что вскоре коллектив представит Башкирию на международном конкурсе «Интервидение».
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