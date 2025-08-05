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Группа AY YOLA из Уфы устроила сюрприз для будущих родителей в Крыму

Башкирская группа AY YOLA устроила гендер-пати на концерте в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Во время выступления на фестивале «Таврида. АРТ» участники популярной башкирской группы AY YOLA приняли участие в необычном «гендер-пати». Со сцены они объявили пол будущего ребенка одной из пар в зале, сделав этот момент по-настоящему памятным.

Как позже рассказали музыканты в своих соцсетях, во время концерта им передали записку от зрителей.

— Нам выпала особая честь поделиться радостной новостью со всей аудиторией, — поделились артисты. — Теперь мы знаем, что в этой семье родится девочка. Пусть птица счастья Хумай, пролетевшая в тот вечер над сценой, принесет ей удачу.

Напомним, что вскоре коллектив представит Башкирию на международном конкурсе «Интервидение».

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