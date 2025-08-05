Губернатор раскрыл подробности жуткой аварии с десятками человек и детьми на трассе М-4

Миляев заявил, что для пассажиров автобуса организован пункт временного размещения.
На трассе М-4 «Дон» в Тульской области утром 5 августа произошло ДТП с пассажирским автобусом, в котором находились 48 человек, включая пятерых детей. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Сегодня в 6:45 на 228-м километре трассы М-4 произошла авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Стаханов (ЛНР) — Москва. В салоне находились 48 пассажиров, пятеро из них — дети», — написал Миляев в своем telegram-канале.
Пострадавших доставили в больницы Тулы, Киреевска и Новомосковска, где им оказывают медицинскую помощь. Для остальных пассажиров организован пункт временного размещения с горячим питанием. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции и ГИБДД. На месте работают экстренные службы и глава администрации Киреевского района Владислав Галкин. Ситуация находится под контролем региональных властей.