Губернатор раскрыл подробности жуткой аварии с десятками человек и детьми на трассе М-4

Пострадавших доставили в больницы Тулы, Киреевска и Новомосковска, где им оказывают медицинскую помощь. Для остальных пассажиров организован пункт временного размещения с горячим питанием. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции и ГИБДД. На месте работают экстренные службы и глава администрации Киреевского района Владислав Галкин. Ситуация находится под контролем региональных властей.