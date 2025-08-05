В Самаре 5 августа наблюдаются перебои в работе мобильного интернета

Утром 5 августа жители Самары вновь столкнулись с масштабным сбоем мобильной связи и интернета.
Напомним, в 04:10 было объявление РСЧС об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал «МК в Самаре».
Затем у пользователей начались серьёзные проблемы с подключением.
Связь пропала или стала нестабильной у абонентов сразу нескольких крупных операторов.
Пользователи отмечали, что не работают мессенджеры, невозможны звонки через интернет, сбои в работе банковских приложений, сервисов доставки и вызова такси.
На отдельных территориях города мобильная сеть исчезла полностью.
Эксперты напоминают: такие перебои — не случайность, а часть комплекса мер радиоэлектронной защиты.
Включение специальных систем подавления сигнала — стандартная практика при угрозе дронов.
Это позволяет блокировать управление беспилотниками на подлёте к региону и снижает риски для стратегических объектов и населения.
Хотя неудобства очевидны, специалисты подчёркивают: временное отключение интернета — вынужденная, но эффективная мера безопасности.
Ситуация находится под контролем, в настоящее время мобильный интернет уже работает.
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