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В Самаре 5 августа наблюдаются перебои в работе мобильного интернета

Утром 5 августа жители Самары вновь столкнулись с масштабным сбоем мобильной связи и интернета.

Утром 5 августа жители Самары вновь столкнулись с масштабным сбоем мобильной связи и интернета.

Напомним, в 04:10 было объявление РСЧС об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал «МК в Самаре».

Затем у пользователей начались серьёзные проблемы с подключением.

Связь пропала или стала нестабильной у абонентов сразу нескольких крупных операторов.

Пользователи отмечали, что не работают мессенджеры, невозможны звонки через интернет, сбои в работе банковских приложений, сервисов доставки и вызова такси.

На отдельных территориях города мобильная сеть исчезла полностью.

Эксперты напоминают: такие перебои — не случайность, а часть комплекса мер радиоэлектронной защиты.

Включение специальных систем подавления сигнала — стандартная практика при угрозе дронов.

Это позволяет блокировать управление беспилотниками на подлёте к региону и снижает риски для стратегических объектов и населения.

Хотя неудобства очевидны, специалисты подчёркивают: временное отключение интернета — вынужденная, но эффективная мера безопасности.

Ситуация находится под контролем, в настоящее время мобильный интернет уже работает.

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