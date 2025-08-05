Жительница Уфы ограбила банк под давлением телефонных мошенников

Полицейские установили, что обвиняемая оказалась жертвой мошенников. С начала июля ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками налоговой инспекции, Госуслуг, банка и полиции. Они сообщили о якобы просроченной декларации и потребовали явиться в многофункциональный центр. Подозреваемая сообщила звонившим код из sms-сообщения для доступа к личному кабинету на Госуслугах. Затем под давлением собеседников она сняла свои сбережения и передала их неустановленному лицу, а также оформила кредит и заняла деньги у знакомой.