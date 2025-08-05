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Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Березовском районе

5 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе в ДТП погибла пожилая женщина-пешеход, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 4 августа около 21.50 на автодороге Р2 Столбцы — Ивацевичи — Кобрин. За рулем автомобиля Peugeot был 57-летний мужчина, ехал он в направлении Березы. По предварительной информации, на 168-м километре дороги водитель сбил 85-летнюю пенсионерку. Проезжую часть она пересекала вне пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Установлено, что пешеход не была обозначена световозвращающими элементами.