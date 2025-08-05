В Воронежской области школьник умер от удара молнии во время рыбалки

В Воронежской области 12-летний школьник погиб от удара молнии во время рыбалки в грозу. Об этом сообщает районная газета «Кантемировский вестник».
Происшествие случилось на пруду в селе Михайловка. Юный рыболов находился на берегу вместе со своим дедом и старшим братом. Неожиданно начавшаяся гроза застала их врасплох, и они начали спешно собираться, чтобы вернуться домой.
В то время как старший брат переносил улов в автомобиль, младший брат остался около водоема, где и был поражен молнией. Мальчика не удалось спасти. В настоящее время выясняются все подробности случившегося.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области из-за молнии случилось три пожара.