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В Воронежской области школьник умер от удара молнии во время рыбалки

Инцидент произошел на пруду в селе Михайловка.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области 12-летний школьник погиб от удара молнии во время рыбалки в грозу. Об этом сообщает районная газета «Кантемировский вестник».

Происшествие случилось на пруду в селе Михайловка. Юный рыболов находился на берегу вместе со своим дедом и старшим братом. Неожиданно начавшаяся гроза застала их врасплох, и они начали спешно собираться, чтобы вернуться домой.

В то время как старший брат переносил улов в автомобиль, младший брат остался около водоема, где и был поражен молнией. Мальчика не удалось спасти. В настоящее время выясняются все подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области из-за молнии случилось три пожара.