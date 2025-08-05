Смерть 9-месячной девочки в Паркенте: Минздрав прокомментировал обвинения родителей

Родители ребёнка обвинили врачей в халатности: якобы малышка не получила своевременную медицинскую помощь, так как её состояние было неправильно диагностировано.
На фоне широкого общественного резонанса ситуацию прокомментировало Управление здравоохранения Ташкентской области.
Согласно официальным данным, 26 июля 2025 года в 17:45 в отделение инфекционных заболеваний Паркентского районного медицинского объединения житель района доставил свою дочь, родившуюся 21 октября 2024 года, с жалобами на высокую температуру и беспокойство.
Ребёнок был осмотрен инфекционистом, который назначил необходимое лечение. Как рассказала мать девочки, во время визита в аптеку малышка начала задыхаться, у неё появилась рвота через рот и нос. После этого ребёнка повторно доставили к врачу, где ей назначили дополнительное лечение.
Несмотря на предпринимаемые меры, состояние девочки резко ухудшилось, и в 20:50 она была переведена в реанимацию. По информации врачей, диагноз включал острую респираторную инфекцию, двустороннюю пневмонию, гипертермию, отёк мозга и нейротоксикоз.
Несмотря на проведение экстренных реанимационных мероприятий, в 04:10 утра 27 июля была зафиксирована смерть ребёнка.
На сегодняшний день по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведётся служебная проверка, по итогам которой будет предоставлена дополнительная информация.
Редакция продолжает следить за развитием событий.