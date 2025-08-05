Смерть 9-месячной девочки в Паркенте: Минздрав прокомментировал обвинения родителей

Ребёнок был осмотрен инфекционистом, который назначил необходимое лечение. Как рассказала мать девочки, во время визита в аптеку малышка начала задыхаться, у неё появилась рвота через рот и нос. После этого ребёнка повторно доставили к врачу, где ей назначили дополнительное лечение.