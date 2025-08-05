Россиянин избивал сына кочергой на протяжении шести лет

В Шелаболихинском районе Алтайского края местный житель предстанет перед судом по обвинению в систематическом истязании своего несовершеннолетнего сына. По данным Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, мужчина шесть лет издевался над ребенком.
Согласно материалам следствия, обвиняемый, отец мальчика 2012 года рождения, в период с 2019 по 2025 год регулярно избивал своего сына. Отмечается, что он наносил ребенку удары кулаками по голове, а также кочергой.
После того как информация об издевательствах стала известна, в отношении отца было возбуждено уголовное дело по статье «истязание». Расследование завершено, материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
Извергу грозит до семи лет колонии.
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