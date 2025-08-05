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Автобус влетел в пункт оплаты на трассе М-4 «Дон» под Тулой, 30 человек пострадали

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области утром 5 августа пассажирский автобус маршрута Луганск-Москва врезался в опору пункта взимания платы. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального МВД.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, в салоне находились 48 человек. Пострадали более 30, в том числе четверо детей. Сведений о погибших нет. В Госавтоинспекции уточнили, что возможной причиной аварии стал сильный туман.

«Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области устанавливаются причины данного дорожно-транспортного происшествия и принимаются меры для устранения последствий аварии и оказания помощи пострадавшим», — сообщили в ведомстве.

Ранее Life.ru рассказывал о ДТП с участием автобуса близ населённого пункта Хлебино в Мордовии. Транспортное средство с пассажирами съехало в кювет и опрокинулось. Не менее 10 человек пострадало.