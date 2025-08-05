В Тольятти мужчина украл у бывшей сожительницы велосипед, чтобы погасить долги

Это случилось в Комсомольском районе города в конце прошлого месяца. Ущерб составил 7 тыс. рублей, уточнили в областном ГУ МВД.
О пропаже байка сообщила местная жительница. Полицейские осмотрели место инцидента, поговорили с пострадавшей и потенциальными очевидцами, взглянули на записи с камер наблюдения. На них заметили злоумышленника.
Потерпевшая узнала в нем бывшего 32-летнего сожителя. Правоохранители узнали, что велосипед сдали в комиссионку. После поймали мужчину. Вину признал. Объяснил: двухколесный транспорт стащил, чтобы погасить долги. Деньги со сделки спустил на свои нужды.
Сейчас проходит по уголовному делу по факту кражи со значительным ущербом.
Ранее жительница региона нашла смартфон за 9 тыс. рублей и сдала его в комиссионный магазин.
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