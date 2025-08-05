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В Тольятти мужчина украл у бывшей сожительницы велосипед, чтобы погасить долги

Это случилось в Комсомольском районе города в конце прошлого месяца. Ущерб составил 7 тыс. рублей.

Это случилось в Комсомольском районе города в конце прошлого месяца. Ущерб составил 7 тыс. рублей, уточнили в областном ГУ МВД.

О пропаже байка сообщила местная жительница. Полицейские осмотрели место инцидента, поговорили с пострадавшей и потенциальными очевидцами, взглянули на записи с камер наблюдения. На них заметили злоумышленника.

Потерпевшая узнала в нем бывшего 32-летнего сожителя. Правоохранители узнали, что велосипед сдали в комиссионку. После поймали мужчину. Вину признал. Объяснил: двухколесный транспорт стащил, чтобы погасить долги. Деньги со сделки спустил на свои нужды.

Сейчас проходит по уголовному делу по факту кражи со значительным ущербом.

Ранее жительница региона нашла смартфон за 9 тыс. рублей и сдала его в комиссионный магазин.

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