В Ростовской области при атаке БПЛА загорелась подстанция

После атаки БПЛА в Ростовской области загорелась подстанция, пламя быстро потушили, рассказал в Telegram врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По словам донского главы, возгорание подстанции произошло в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района. Всего выгорело 500 кв. метров.
Также помощь пожарных потребовалась в станице Тацинской, там во дворе частного дома загорелся навес. По данным властей, пострадавших нет.
Воздушную атаку отразили в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. По информации Минобороны России, прошедшей ночью в регионе ликвидировали семь БПЛА.
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