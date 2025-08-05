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В Ростовской области при атаке БПЛА загорелась подстанция

500 кв. метров выгорело на территории подстанции после воздушной атаки на Дону.

Источник: Комсомольская правда

После атаки БПЛА в Ростовской области загорелась подстанция, пламя быстро потушили, рассказал в Telegram врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По словам донского главы, возгорание подстанции произошло в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района. Всего выгорело 500 кв. метров.

Также помощь пожарных потребовалась в станице Тацинской, там во дворе частного дома загорелся навес. По данным властей, пострадавших нет.

Воздушную атаку отразили в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. По информации Минобороны России, прошедшей ночью в регионе ликвидировали семь БПЛА.

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