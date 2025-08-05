В Красноярске сбившему школьницу пенсионеру назначили лечение у психиатра

В Красноярске суд назначил виновнику ДТП, в котором пострадала школьница, один год ограничения свободы и принудительное лечение. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.
В июне 2024 года во дворе дома на улице 9 Мая 73-летний водитель LADA 211540 двигался в сторону проспекта Комсомольский, когда на дорогу выехала 11-летняя школьница на велосипеде. Мужчина сбил девочку и переехал ее, не попытавшись экстренно затормозить. Школьница получила черепно-мозговую травму, переломы бедра, позвоночника, ушиб сердца и другие тяжкие повреждения.
После аварии она впала в кому и проходила длительное лечение. После инцидента водитель прошел психиатрическую экспертизу. Она показала, что мужчина не осознавал свои действия в полной мере. Оказалось, что за период с 2023 по 2024 год пенсионера 41 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Из-за этого по инициативе прокуратуры мужчину ограничили в правах на управление транспортом. В суде водитель утверждал, что ребёнка он не переехал. Он объяснил причину ДТП тем, что «растерялся и не затормозил».
Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ). С подсудимого взыскали 700 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу родителей.
Ранее в Красноярском крае ребенок врезался на питбайке в кирпичную стену дома и получил тяжелые травмы.