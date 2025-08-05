В Красноярске сбившему школьницу пенсионеру назначили лечение у психиатра

После аварии она впала в кому и проходила длительное лечение. После инцидента водитель прошел психиатрическую экспертизу. Она показала, что мужчина не осознавал свои действия в полной мере. Оказалось, что за период с 2023 по 2024 год пенсионера 41 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Из-за этого по инициативе прокуратуры мужчину ограничили в правах на управление транспортом. В суде водитель утверждал, что ребёнка он не переехал. Он объяснил причину ДТП тем, что «растерялся и не затормозил».