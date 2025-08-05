Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой увеличилось до 30 человек

Более 30 человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса на федеральной трассе М-4 «Дон». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Тульской области.
«В автобусе находилось 48 пассажиров. Предварительно, пострадало более 30 человек, в том числе четверо детей. Сведений о погибших нет», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Согласно предварительным данным, автобус, следовавший по маршруту Луганск — Москва, врезался в опору пункта взимания платы.
В пресс-службе МВД сообщили, что причиной аварии мог стать сильный туман. В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование происшествия.
Накануне крупная авария с автобусом произошла на железнодорожном переезде около города Лодейное Поле в Ленинградской области. Автобус, перевозивший паломников из Ярославской области после недельной поездки на Соловки, выехал на переезд, несмотря на красный сигнал семафора.