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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой увеличилось до 30 человек

Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой четверо детей.

Источник: Комсомольская правда

Более 30 человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса на федеральной трассе М-4 «Дон». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Тульской области.

«В автобусе находилось 48 пассажиров. Предварительно, пострадало более 30 человек, в том числе четверо детей. Сведений о погибших нет», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Согласно предварительным данным, автобус, следовавший по маршруту Луганск — Москва, врезался в опору пункта взимания платы.

В пресс-службе МВД сообщили, что причиной аварии мог стать сильный туман. В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование происшествия.

Накануне крупная авария с автобусом произошла на железнодорожном переезде около города Лодейное Поле в Ленинградской области. Автобус, перевозивший паломников из Ярославской области после недельной поездки на Соловки, выехал на переезд, несмотря на красный сигнал семафора.