Число пострадавших в ДТП в Тульской области превысило 30 человек

Напомним, 2 августа в районе села Хлебино Теньгушевского района Мордовии произошло ДТП с автобусом, в котором находились 48 пассажиров, в том числе шестеро детей. Транспортное средство оказалось в кювете и перевернулось на бок. В результате инцидента шесть пассажиров, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы.