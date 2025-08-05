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Число пострадавших в ДТП в Тульской области превысило 30 человек

Причиной ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области мог стать сильный туман.

Источник: Аргументы и факты

Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе М-4 «Дон» в Тульской области, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Транспортное средство, которое следовало по маршруту Луганск — Москва, столкнулось с опорой на пункте оплаты. Авария произошла в 07:10 мск на 228-м км трассы М-4 в Киреевском районе. Ранее сообщалось о 20 пострадавших.

«В автобусе находилось 48 пассажиров. Предварительно, пострадали более 30 человек, в том числе четверо детей. Сведений о погибших нет», — уточнили в региональном подразделении МВД.

Причиной случившегося мог стать сильный туман.

Напомним, 2 августа в районе села Хлебино Теньгушевского района Мордовии произошло ДТП с автобусом, в котором находились 48 пассажиров, в том числе шестеро детей. Транспортное средство оказалось в кювете и перевернулось на бок. В результате инцидента шесть пассажиров, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы.