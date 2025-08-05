Двое убиты и шестеро ранены в результате массовой стрельбы после музыкального фестиваля

Два человека погибли и еще шестеро получили ранения в результате массовой стрельбы на афтепати музыкального фестиваля в центре Лос-Анджелеса рано утром в понедельник, сообщили официальные лица.
Полиция впервые отреагировала около 11 часов вечера в воскресенье и закрыла «большую вечеринку» после того, как полицейские увидели, как человек, возможно, вооруженный пистолетом, зашел в здание в районе городских складов, сообщила Associated Press представитель полицейского управления Лос-Анджелеса Норма Айзенман. По ее словам, этот человек был арестован на месте происшествия.
Мероприятие было объявлено в социальных сетях как неофициальная афтепати в честь Hard Summer, фестиваля хаус- и техно-музыки выходного дня, который проходил в Голливуд-парке на стадионе SoFi, расположенном в Инглвуде на юге Лос-Анджелеса, сообщает Los Angeles Times.
Полиция Лос-Анджелеса получила сообщения о выстрелах на афтепати около часа ночи в воскресенье, после того как полицейские очистили территорию. Когда полиция вернулась, они обнаружили, что один человек погиб, и узнали, что несколько человек были ранены пулями, сказал Эйзенман.
По словам пресс-секретаря, один мужчина скончался на месте происшествия, а женщина скончалась в больнице. По ее словам, шесть человек были доставлены в больницы в неизвестном состоянии.
Мужчина сообщил телеканалу KABC, что его 29-летний сын был одним из двух погибших.
Не было никакой информации о подозреваемом или мотиве. Следователи оставались на месте происшествия в течение нескольких часов, пишет The Guardian.
Карен Басс, мэр Лос-Анджелеса, осудила стрельбу в социальной сети, заявив: «Это бессмысленное насилие и гибель людей являются разрушительными, и те, кто несет за это ответственность, должны быть привлечены к ответственности. В этом городе не будет терпимости к насилию. Мои мысли с жертвами и их семьями».
Мэр Басс рассказала, что расследование продолжается, и соцработники «оказывают поддержку семьям и продолжают повседневную работу по обеспечению безопасности в наших районах».
Один из участников вечеринки, который отказался назвать свое имя, рассказал LA Times, что это прозвучало так, как будто было произведено «100 выстрелов», и сказал, что люди в панике выбежали на улицу.
Как напоминает The Guardian, нынешнее насилие в Лос-Анджелесе произошло через два дня после того, как четыре человека были убиты в результате стрельбы в баре в Монтане, которая стала девятой массовой стрельбой в этом году, по данным беспартийной группы Gun Violence Archive. Вооруженный человек также убил четырех человек на Манхэттене в ходе инцидента, который потряс Нью-Йорк в прошлом месяце, а в праздничный день Четвертого июля по всей стране вспыхнули многочисленные перестрелки.