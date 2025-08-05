Двое убиты и шестеро ранены в результате массовой стрельбы после музыкального фестиваля

Как напоминает The Guardian, нынешнее насилие в Лос-Анджелесе произошло через два дня после того, как четыре человека были убиты в результате стрельбы в баре в Монтане, которая стала девятой массовой стрельбой в этом году, по данным беспартийной группы Gun Violence Archive. Вооруженный человек также убил четырех человек на Манхэттене в ходе инцидента, который потряс Нью-Йорк в прошлом месяце, а в праздничный день Четвертого июля по всей стране вспыхнули многочисленные перестрелки.