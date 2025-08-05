Стала известна предварительная причина ДТП с автобусом в Тульской области, где пострадали более 30 человек

Возможной причиной столкновения пассажирского автобуса с опорой пункта взимания платы мог стать сильный туман. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале УМВД России по Тульской области.
В момент ДТП в автобусе находилось 48 пассажиров. В результате столкновения пострадали более 30 человек, включая четверых детей. Информации о погибших на данный момент нет.
Предварительной причиной ДТП с автобусом под Тулой стал сильный туман.
«Предварительная причина аварии — сильный туман на данном участке дороги», — говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД Тульской области работают на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося. Одновременно принимаются меры по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий аварии.
Напомним, пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Луганск — Москва», столкнулся с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 «Дон». Изначально сообщалось о 20 пострадавших.