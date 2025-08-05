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Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом Москва-Луганск

Число пострадавших в ДТП с автобусом, следовавшим по маршруту Москва-Луганск, возросло до 30 человек.

Число пострадавших в ДТП с автобусом, следовавшим по маршруту Москва-Луганск, возросло до 30 человек. Инцидент произошел на трассе М-4 «Дон» в Тульской области, где автобус, перевозивший 48 пассажиров, столкнулся с опорой на пункте оплаты.

По предварительным данным, причиной аварии стали сложные метеорологические условия, а именно — сильный туман, ограничивавший видимость на дороге.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя последствия аварии. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших.