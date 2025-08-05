Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом Москва-Луганск

Число пострадавших в ДТП с автобусом, следовавшим по маршруту Москва-Луганск, возросло до 30 человек. Инцидент произошел на трассе М-4 «Дон» в Тульской области, где автобус, перевозивший 48 пассажиров, столкнулся с опорой на пункте оплаты.
По предварительным данным, причиной аварии стали сложные метеорологические условия, а именно — сильный туман, ограничивавший видимость на дороге.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя последствия аварии. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о 20 пострадавших.