Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом Москва-Луганск

Число пострадавших в ДТП с автобусом, следовавшим по маршруту Москва-Луганск, возросло до 30 человек. Инцидент произошел на трассе М-4 «Дон» в Тульской области, где автобус, перевозивший 48 пассажиров, столкнулся с опорой на пункте оплаты.