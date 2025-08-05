ФСБ: Сорвано покушение на гендиректора оборонно-промышленного предприятия Белгорода

4 августа стало известно, что силовики ликвидировали в Кабардино-Балкарии трех террористов, планировавших нападение на правоохранителей. Уточняется, что на требование силовиков сдаться они открыли огонь из огнестрельного оружия, вследствие чего были уничтожены ответным огнем.