ФСБ: Сорвано покушение на гендиректора оборонно-промышленного предприятия Белгорода

Сорвана попытка покушения на гендиректора одного из оборонно-промышленных предприятий Белгорода. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в ФСБ.
— Установлено, что гражданин России посредством интернет-мессенджера Telegram установил отношения конфиденциального сотрудничества с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций, — передает РИА Новости.
Сотрудники ФСБ задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
4 августа стало известно, что силовики ликвидировали в Кабардино-Балкарии трех террористов, планировавших нападение на правоохранителей. Уточняется, что на требование силовиков сдаться они открыли огонь из огнестрельного оружия, вследствие чего были уничтожены ответным огнем.
Ранее в Севастополе задержали агента ВСУ, который собирал данные о работе объектов противовоздушной обороны. Мужчина дал признательные показания, его обвиняют в госизмене.