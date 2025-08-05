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На Западе рассказали, как ВСУ «уходят под землю» из-за мощи российских беспилотников

Украинские военные массово укрываются под землей на линии фронта из-за роста числа российских беспилотников. Об этом сообщает британское издание The Economist со ссылкой на интервью с бойцами ВСУ.

Бойцы ВСУ чаще стали «уходить под землю» из-за роста числа российских БПЛА.

Украинские военные массово укрываются под землей на линии фронта из-за роста числа российских беспилотников. Об этом сообщает британское издание The Economist со ссылкой на интервью с бойцами ВСУ.

«Мы уходим под землю», — приводит издание слова одного из украинских военнослужащих. По данным The Economist, расширение зоны поражения российских дронов серьезно осложнило выполнение боевых задач на передовой, и украинская армия вынуждена чаще использовать защищенные подземные позиции.

В материале отмечается, что совершенствование российских беспилотных технологий уже влияет на ход боевых действий и может в ближайшем будущем изменить условия на поле боя. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о существенном прогрессе в развитии беспилотных летательных аппаратов, отметив, что на совещании в Тольятти приняты решения о поддержке этого направления.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что массовое применение FPV-дронов обеими сторонами привело к замедлению боевых действий и заморозке линии фронта на Украине. С 2024 года количество атак с использованием беспилотников резко увеличилось, это сделало любые перемещения на передовой крайне опасными и вынудило военных искать новые способы защиты, включая использование подземных укрытий.

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