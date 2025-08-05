ФСБ сорвала попытку покушения на главу оборонного предприятия Белгорода

Согласно официальной информации, подозреваемый через мессенджер Telegram вступил в контакт с представителем запрещенной в России проукраинской террористической организации. По заданию куратора он прибыл в Трубчевский район Брянской области для получения оружия и взрывчатки, сброшенных с беспилотного летательного аппарата.