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ФСБ сорвала попытку покушения на главу оборонного предприятия Белгорода

ФСБ задержала россиянина, готовившего убийство гендиректора оборонного предприятия Белгорода.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба безопасности сорвала попытку покушения на генерального директора одного из оборонных предприятий Белгорода. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, задержан гражданин РФ, подозреваемый в государственной измене.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность лица, причастного к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству», — говорится в сообщении.

Согласно официальной информации, подозреваемый через мессенджер Telegram вступил в контакт с представителем запрещенной в России проукраинской террористической организации. По заданию куратора он прибыл в Трубчевский район Брянской области для получения оружия и взрывчатки, сброшенных с беспилотного летательного аппарата.

Эти средства планировалось использовать для убийства руководителя оборонного предприятия в Белгороде. Злоумышленник был задержан до реализации преступного замысла.

Ранее в Нижегородской области силовики задержали агента СБУ с ударными дронами. По заданию украинских спецслужб он готовил террористические атаки на территории области.