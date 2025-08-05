ФСБ сорвала попытку покушения на главу оборонного предприятия Белгорода

Федеральная служба безопасности сорвала попытку покушения на генерального директора одного из оборонных предприятий Белгорода. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, задержан гражданин РФ, подозреваемый в государственной измене.
«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность лица, причастного к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству», — говорится в сообщении.
Согласно официальной информации, подозреваемый через мессенджер Telegram вступил в контакт с представителем запрещенной в России проукраинской террористической организации. По заданию куратора он прибыл в Трубчевский район Брянской области для получения оружия и взрывчатки, сброшенных с беспилотного летательного аппарата.
Эти средства планировалось использовать для убийства руководителя оборонного предприятия в Белгороде. Злоумышленник был задержан до реализации преступного замысла.
Ранее в Нижегородской области силовики задержали агента СБУ с ударными дронами. По заданию украинских спецслужб он готовил террористические атаки на территории области.