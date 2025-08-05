Сотрудники ГАИ применили табельное оружие для задержания нарушителя в Балашихе

«Один из них произвел предупредительный выстрел вверх, а затем — по колесам. После этого транспортное средство остановилось, лихач задержан. Установлено, что за рулем находился житель города Люберцы Московской области, у которого отсутствовало право на управление транспортным средством. Он приобрел автомобиль, но не зарегистрировал его в установленном порядке. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях. Машина помещена на специализированную стоянку», — подчеркнула представитель ведомства.