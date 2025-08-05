Сотрудники ГАИ применили табельное оружие для задержания нарушителя в Балашихе

«Во время патрулирования мои коллеги из МУ МВД России “Балашихинское” Московской области заметили автомобиль, водитель которого при виде служебной машины резко сменил направление движения и попытался скрыться во дворах. Полицейские последовали за ним. Сотрудники Госавтоинспекции подали находившемуся за рулем мужчине сигнал об остановке. Однако тот не подчинился и продолжил движение, увеличивая скорость и создавая опасность для окружающих», — рассказала Волк.
Она добавила, что после того как нарушитель проигнорировал неоднократные требования об остановке, полицейские предприняли попытку заблокировать транспортное средство. Однако и это не остановило злоумышленника. Когда он при движении задним ходом врезался в служебный автомобиль, госавтоинспекторами было принято решение применить табельное оружие.
«Один из них произвел предупредительный выстрел вверх, а затем — по колесам. После этого транспортное средство остановилось, лихач задержан. Установлено, что за рулем находился житель города Люберцы Московской области, у которого отсутствовало право на управление транспортным средством. Он приобрел автомобиль, но не зарегистрировал его в установленном порядке. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях. Машина помещена на специализированную стоянку», — подчеркнула представитель ведомства.