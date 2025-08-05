Жертвами массового похищения в детском доме стали трехлетний ребенок и миссионерка

Девять человек пропали без вести, в том числе ребенок и ирландская миссионерка, после массового похищения в детском доме на Гаити. Среди жертв инцидента оказались также семь работников, похищенных за пределами Порт-о-Пренса в ходе «спланированной акции» посреди ночи.