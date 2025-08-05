Жертвами массового похищения в детском доме стали трехлетний ребенок и миссионерка

Девять человек пропали без вести, в том числе ребенок и ирландская миссионерка, после массового похищения в детском доме на Гаити. Среди жертв инцидента оказались также семь работников, похищенных за пределами Порт-о-Пренса в ходе «спланированной акции» посреди ночи.
Ирландская женщина-миссионер и трехлетний ребенок являются одними из девяти человек, пропавших без вести на Гаити после массового похищения из детского дома в столице страны Порт-о-Пренсе, пишет The Guardian.
По словам официальных лиц, жертвы были уведены из детского дома Святой Елены в коммуне Кенскофф, примерно в 10 км к юго-востоку от гаитянской столицы, в воскресенье.
Среди них была Джина Херати, ирландская миссионерка, которая курирует сиротский приют, управляемый гуманитарной организацией «Наши маленькие братья и сестры».
По словам мэра Кенскоффа Массийона Жана и другого источника, близкого к организации, также были похищены трехлетний ребенок и семеро сотрудников.
«Нападавшие ворвались в детский дом около 3:30 утра (7:30 по Гринвичу), не открывая огня», — сказал Жан, назвав случившееся «спланированным актом». — Они проломили стену, чтобы проникнуть на территорию, а затем направились к зданию, где находился директор, и ушли оттуда с девятью заложниками".
Никаких требований или просьб о выкупе не поступало, хотя Херати позвонила в организацию рано утром в воскресенье, чтобы подтвердить, что она была среди похищенных, сообщил AFP источник, близкий к организации.
Как пишет The Guardian, Джина Херати, живущая на Гаити с 1993 года, руководит сиротским приютом, в котором воспитываются до 270 детей. Она — последняя иностранная миссионерка, ставшая жертвой похищения на Гаити.
В апреле 2021 года два французских священника были среди 10 человек, похищенных в Круа-де-Буке, прежде чем они были освобождены почти три недели спустя, напоминает The Guardian.
Та же группирвока, которая стояла за этим похищением, банда «400 мавазо», шесть месяцев спустя захватила в заложники группу из 17 американских и канадских миссионеров.
С начала этого года община Кенскофф оказалась под прицелом банды «Вив Ансанм» («Живущие вместе»), которая уже установила контроль над несколькими другими населенными пунктами.
Гаити захлестнула волна смертоносного насилия после убийства в 2021 году президента страны Жовенеля Мойза, пишет The Guardian. Вооруженные до зубов банды принесли хаос в столицу страны Порт-о-Пренс после начала мятежа, в результате которого в прошлом году был свергнут премьер-министр.
В понедельник Соединенные Штаты объявили тревогу в связи с тем, что возле их посольства в Порт-о-Пренсе началась интенсивная стрельба.
«Сотрудники правительства США приостановили все официальные передвижения за пределами территории посольства», — говорится в заявлении Госдепартамента.
Верховный комиссар ООН по правам человека заявила, что по меньшей мере 3141 человек был убит на Гаити в первой половине этого года, где растущее влияние бандитизма угрожает дальнейшей дестабилизацией страны.