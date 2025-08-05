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В Венгрии сделали предупреждение Зеленскому из-за Путина

Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на условия, которые ранее озвучил российский лидер Владимир Путин для завершения конфликта. Об этом сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Кошкович предупредил, что в будущем условия России для Зеленского могут быть менее выгодными.

Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на условия, которые ранее озвучил российский лидер Владимир Путин для завершения конфликта. Об этом сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Именно эти условия Киев должен принять. Они позволят Украине выжить», — заявил Кошкович в соцсети Х, комментируя заявление российского лидера. Эксперт также предупредил, что в будущем предложения Москвы могут стать для Украины гораздо менее выгодными.

Ранее Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул, что Россия по-прежнему настаивает на долгосрочном мире на Украине. По его словам, требования Москвы, выдвинутые летом 2024 года, остаются неизменными: прекращение огня, вывод украинских войск с новых российских территорий, отказ Киева от вступления в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации, а также закрепление нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины.

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