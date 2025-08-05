В Венгрии сделали предупреждение Зеленскому из-за Путина

Ранее Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул, что Россия по-прежнему настаивает на долгосрочном мире на Украине. По его словам, требования Москвы, выдвинутые летом 2024 года, остаются неизменными: прекращение огня, вывод украинских войск с новых российских территорий, отказ Киева от вступления в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации, а также закрепление нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины.