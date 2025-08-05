Что известно о ДТП с автобусом под Тулой

В настоящий момент на 228 км трассы М-4 «Дон», где произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, движение не перекрыто, закрыты только три полосы из девяти на пункте взимания платы, сообщили ТАСС в пресс-службе госкомпании «Автодор».