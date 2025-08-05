Что известно о ДТП с автобусом под Тулой

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ДТП
Автобус, следовавший по маршруту Луганск — Москва, столкнулся с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 «Дон» около 07:10 мск.
Всего в автобусе находилось 48 пассажиров.
Причиной ДТП с автобусом Луганск — Москва под Тулой мог стать сильный туман, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
В настоящий момент на 228 км трассы М-4 «Дон», где произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, движение не перекрыто, закрыты только три полосы из девяти на пункте взимания платы, сообщили ТАСС в пресс-службе госкомпании «Автодор».
Пострадавшие
По последним данным, в результате происшествия пострадали более 30 человек.
Ранее сообщалось, что пострадали около 20 человек, в том числе четверо детей.
По данным пресс-службы регионального правительства, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Медики госпитализировали 39 пострадавших, уточнили позже в Минздраве России.
Состояние пяти человек оценивается как тяжелое.
Расследование и реакция властей
По поручению губернатора Дмитрия Миляева для координации работы по ликвидации последствий аварии и оказанию помощи пострадавшим на место выехал заместитель председателя областного правительства Дмитрий Марков.
В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что на месте происшествия работу контролирующих органов координирует киреевский межрайонный прокурор Павел Попов.
Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги находится на контроле в межрайонной прокуратуре района.
Следственное управление СК России по Тульской области организовало процессуальную проверку, на место происшествия выехали следователи, криминалисты, все обстоятельства устанавливаются.