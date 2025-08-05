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В Башкирии разыскивают задолжавшего по алиментам своим детям 36-летнего мужчину

Житель Башкирии задолжал детям более 400 тысяч рублей алиментов.

Источник: Комсомольская правда

В Караидельском районе Башкирии судебные приставы разыскивают местного жителя, который годами уклонялся от выплат на собственных детей. По данным ГУФССП по РБ, 36-летний уроженец села Николаевка Бирского района Дамир К. накопил алиментный долг, превышающий 400 тысяч рублей.

Должник давно не появляется по месту официальной прописки, поэтому его объявили в федеральный розыск. Предполагается, что мужчина может находиться в Уфе.

Приставы просят помощи у граждан: если кому-то известно, где скрывается неплательщик, следует позвонить в дежурную часть по номерам «8 (34744) 2−10−91» или «8 (347) 273−56−40».

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