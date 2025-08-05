Двое молодых людей задержаны за обман мужчины на 8,5 млн руб. в центре Москвы

«38-летний мужчина по рекомендации своих знакомых обратился к гражданину, пообещавшему ему помощь в приобретении золотого слитка. На встрече он передал ему рюкзак, в котором находилось почти 8,5 млн руб., и стал ожидать совершения сделки около входа в банк на Цветном бульваре. Через некоторое время посредник вышел на улицу и заявил, что покупку осуществить не удалось. Заглянув в рюкзак, потерпевший обнаружил, что деньги пропали, и обратился за помощью в полицию. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Цветном бульваре задержали 23-летнего москвича, которому потерпевший передавал деньги. В ходе дальнейшей работы на Рязанском проспекте полицейскими был задержан его 24-летний сообщник», — рассказал Васенин.