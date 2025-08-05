Двое молодых людей задержаны за обман мужчины на 8,5 млн руб. в центре Москвы

«38-летний мужчина по рекомендации своих знакомых обратился к гражданину, пообещавшему ему помощь в приобретении золотого слитка. На встрече он передал ему рюкзак, в котором находилось почти 8,5 млн руб., и стал ожидать совершения сделки около входа в банк на Цветном бульваре. Через некоторое время посредник вышел на улицу и заявил, что покупку осуществить не удалось. Заглянув в рюкзак, потерпевший обнаружил, что деньги пропали, и обратился за помощью в полицию. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Цветном бульваре задержали 23-летнего москвича, которому потерпевший передавал деньги. В ходе дальнейшей работы на Рязанском проспекте полицейскими был задержан его 24-летний сообщник», — рассказал Васенин.
Он добавил, что в ходе разбирательства было установлено, что после получения рюкзака с деньгами злоумышленник зашел в банк, где передал денежные средства второму подозреваемому, который впоследствии отдал деньги другим соучастникам. Местонахождение похищенного выясняется.
По данному факту следователем отдела МВД России по Мещанскому району было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские предпринимают все необходимые меры по установлению и задержанию организаторов и соучастников преступления.