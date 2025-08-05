В Кишиневе во время спуска на канате девушка врезалась в металлическую опору: Причиной несчастного случая стала халатность сотрудника аттракциона

Во время спуска на канате девушка врезалась в металлическую опору, получив травмы. На место оперативно вызвали скорую помощь — пишет t.me/nemdnews.
По словам очевидцев, причиной несчастного случая стала халатность сотрудника, который должен был остановить аттракцион. Он отлучился, и девушка продолжила движение, не успев затормозить.
Удар был настолько сильным, что её перекинуло через опоры, и она оказалась висящей над серединой озера. На помощь поспешили мужчины, которые спустили канат, чтобы вернуть пострадавшую на берег.
Официальной информации о состоянии девушки пока нет.