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В Кишиневе во время спуска на канате девушка врезалась в металлическую опору: Причиной несчастного случая стала халатность сотрудника аттракциона

ЧП произошло в столичном парке Долина Роз.

Источник: соцсети

Во время спуска на канате девушка врезалась в металлическую опору, получив травмы. На место оперативно вызвали скорую помощь — пишет t.me/nemdnews.

По словам очевидцев, причиной несчастного случая стала халатность сотрудника, который должен был остановить аттракцион. Он отлучился, и девушка продолжила движение, не успев затормозить.

Удар был настолько сильным, что её перекинуло через опоры, и она оказалась висящей над серединой озера. На помощь поспешили мужчины, которые спустили канат, чтобы вернуть пострадавшую на берег.

Официальной информации о состоянии девушки пока нет.