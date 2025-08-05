В Петербурге мошенники лишили блокадника более 2,8 миллиона рублей

Как отмечается, в понедельник в полицию Петроградского района обратился 88-летний житель блокадного Ленинграда из дома на улице Всеволода Вишневского. По словам пенсионера, неизвестные, которые в телефонных беседах представлялись сотрудниками различных ведомств, убедили его в якобы мошеннических действиях с банковскими счетами.