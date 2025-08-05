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В Петербурге мошенники лишили блокадника более 2,8 миллиона рублей

В Петербурге мошенники лишили блокадника денег и драгоценностей на 2,9 млн руб.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, которые под предлогом обеспечения сохранности сбережений лишили 88-летнего блокадника денег и ценностей на общую сумму более 2,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, в понедельник в полицию Петроградского района обратился 88-летний житель блокадного Ленинграда из дома на улице Всеволода Вишневского. По словам пенсионера, неизвестные, которые в телефонных беседах представлялись сотрудниками различных ведомств, убедили его в якобы мошеннических действиях с банковскими счетами.

«Поверив звонившим, пожилой петербуржец передал курьерам в несколько этапов 1 100 000 рублей, а также иностранную валюту, золотой слиток и золотые украшения. Общая сумма материального ущерба составила 2 867 522 рубля», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.