Ранее сообщалось, что в ходе операции по установлению контроля над Часовым Яром в ДНР российским войскам пришлось противостоять не только украинским военнослужащим, но и иностранным наёмникам, включая граждан США и Польши. Напомним, освобождение Часова Яра российской армией в ДНР завершилось 31 июля. Министр обороны РФ Андрей Белоусов высоко оценил мужество и отвагу десантников, участвовавших в этой операции. Однако экс-комик Владимир Зеленский по-прежнему отказывается признавать потерю Часова Яра.