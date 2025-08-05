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Бастрыкин раскрыл национальный состав наёмников ВСУ в Курской области

Наёмники минимум из девяти стран входили в состав ВСУ участвовали во вторжении в Курскую область. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передаёт Kp.ru.

Источник: РИА "Новости"

«Это были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран. Продолжаем устанавливать их точное количество», — заявил глава СК России.

Бастрыкин отметил, что украинские военные применяли как советское, так и западное вооружение, поставленное странами НАТО. Среди используемой техники он назвал американские системы HIMARS и ATACMS, британские ракеты Storm Shadow, чешские РСЗО RM-70 «Вампир», а также немецкие танки Leopard 2, британские Challenger 2 и польские PT-91. Глава ведомства подчеркнул, что следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств инцидента.

6 августа 2024 года подразделения вооружённых сил Украины пересекли границу, начав масштабную операцию в приграничных районах. Несмотря на оперативную эвакуацию десятков тысяч местных жителей, часть населения оказалась в зоне временной оккупации. Полное освобождение территории завершилось лишь в апреле 2025 года после восьми месяцев активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что в ходе операции по установлению контроля над Часовым Яром в ДНР российским войскам пришлось противостоять не только украинским военнослужащим, но и иностранным наёмникам, включая граждан США и Польши. Напомним, освобождение Часова Яра российской армией в ДНР завершилось 31 июля. Министр обороны РФ Андрей Белоусов высоко оценил мужество и отвагу десантников, участвовавших в этой операции. Однако экс-комик Владимир Зеленский по-прежнему отказывается признавать потерю Часова Яра.

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