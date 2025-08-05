В Волжском трамвай сбил маленького мальчика

Вчера, 4 августа, около половины пятого вечера в городе Волжском произошла авария, в которой пострадал ребенок. По предварительным данным, водитель трамвая, двигаясь по улице Горького напротив опоры № 50 совершила наезд на 8-летнего мальчика, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.