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В Волжском трамвай сбил маленького мальчика

В ДТП с трамваем пострадал 8-летний ребенок под Волгоградом.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 4 августа, около половины пятого вечера в городе Волжском произошла авария, в которой пострадал ребенок. По предварительным данным, водитель трамвая, двигаясь по улице Горького напротив опоры № 50 совершила наезд на 8-летнего мальчика, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Обстоятельства происшествия выясняются, но уже сейчас известно, что ребенок доставлен в больницу. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Состояние мальчика пока не уточняется.