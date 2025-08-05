В Иркутской области выявили более 200 нарушений миграционного законодательства

Во время проверки тепличного комплекса полицейские обнаружили около 400 граммов запрещенного вещества. Оно принадлежало 19-летнему работнику фермы. Парень заявил, что собрал его для личного употребления. По данному инциденту завели уголовное дело. А в отношении семи иностранных граждан принято решение об их выдворении за пределы страны.