В Иркутской области выявили более 200 нарушений миграционного законодательства

Правоохранители совместно с силовиками из Иркутской области за четыре дня проверили места жительства иностранцев и выявили более 200 нарушений миграционного законодательства. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе полиции, сотрудники ведомств обследовали около 800 объектов, среди которых 300 транспортных средств.
— Оперативники раскрыли два случая организации незаконной миграции и 15 случаев фиктивной регистрации иностранных граждан. В ходе проверки также обнаружили двух человек с поддельными документами, — уточнили в ГУ МВД России по Иркутской области.
В Братске был случай, когда иностранный гражданин предоставил паспорт с поддельным штампом о разрешении на временное проживание.
Во время проверки тепличного комплекса полицейские обнаружили около 400 граммов запрещенного вещества. Оно принадлежало 19-летнему работнику фермы. Парень заявил, что собрал его для личного употребления. По данному инциденту завели уголовное дело. А в отношении семи иностранных граждан принято решение об их выдворении за пределы страны.