Водителя столкнувшегося с поездом автобуса в Ленобласти поместили в изолятор

Во время поездки в автобусе находились два водителя, которые менялись по очереди. Один из них в момент ДТП спал, а второй управлял транспортом. Источник сообщил, что оба водителя были отведены на медицинский осмотр. Экспертиза показала, что мужчины находились в трезвом состоянии.