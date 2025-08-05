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Четверо погибли в результате ДТП на трассе в Актюбинской области

Актобе. 5 августа. КазТАГ — В результате столкновения Toyota Camry и Toyota Highlander четыре пассажира Camry скончались на месте, еще два человека госпитализированы, сообщает «Диапазон».

Источник: Аргументы и факты

"На автодороге Алга — Актобе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota Camry и Toyota Highlander. В результате столкновения четыре пассажира автомобиля Toyota Camry скончались, а водителя Camry и одного пассажира Highlander доставили в больницу, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

По факту ДТП начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.