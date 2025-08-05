Четверо погибли в результате ДТП на трассе в Актюбинской области

"На автодороге Алга — Актобе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota Camry и Toyota Highlander. В результате столкновения четыре пассажира автомобиля Toyota Camry скончались, а водителя Camry и одного пассажира Highlander доставили в больницу, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.