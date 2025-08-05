Экс-замгубернатора Челябинской области обжаловал арест

Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили о задержании бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова, а также управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества области Эльдара Белоусова по делу о превышении полномочий при строительстве оздоровительного комплекса (часть 3 статьи 286 УК РФ).