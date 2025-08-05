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Под давлением мошенников 19-летний парень совершил разбой в магазине Тольятти

В Тольятти возбудили уголовное дело против 17-летнего юноши, который по указанию мошенников напал на сотрудников комиссионного магазина в Автозаводском районе.

В Тольятти возбудили уголовное дело против 19-летнего юноши, который по указанию мошенников напал на сотрудников комиссионного магазина в Автозаводском районе.

По версии следствия, парень стал жертвой обмана. Аферисты убедили его перевести деньги, а затем пообещали вернуть сумму, если он выполнит их требование — устроит настоящий разбой в магазине.

Молодой человек согласился и ворвался в магазин. Он угрожал незаряженным травматическим пистолетом и требовал 50 тысяч рублей. Продавец нажал тревожную кнопку, сработала сигнализация.

Злоумышленник попытался скрыться, но его задержали сотрудники Росгвардии. У него изъяли предмет, похожий на оружие, и отправили его на экспертизу.

Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Самаре 3 августа умер известный адвокат Анатолий Кузнецов.

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