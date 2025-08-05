Концентрация вредных веществ в воздухе Уфы вдвое превысила норму

Два дня спустя, 3 августа, проблема повторилась. В обеденное время изопропилбензол снова «зашкаливал», на этот раз на 80%. Все замеры проводились на контрольном пункте, расположенном по адресу: ул. Ульяновых, 57, передает UfaTime.ru.