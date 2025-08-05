Концентрация вредных веществ в воздухе Уфы вдвое превысила норму

В Уфе зафиксировали превышение норм по токсичным веществам в атмосфере. Как сообщают специалисты Башгидрометцентра, в первые дни августа воздух в городе содержал почти вдвое больше вредных примесей, чем допускают санитарные нормы.
Особенно тревожная ситуация сложилась 1 августа. Ранним утром содержание изопропилбензола превышало норму на 10%, а к полудню этот показатель вырос до 90%. Вечером того же дня метеорологи обнаружили повышенную концентрацию хлорида водорода — на 10% выше допустимого уровня.
Два дня спустя, 3 августа, проблема повторилась. В обеденное время изопропилбензол снова «зашкаливал», на этот раз на 80%. Все замеры проводились на контрольном пункте, расположенном по адресу: ул. Ульяновых, 57, передает UfaTime.ru.
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