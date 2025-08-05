Четырехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Усть-Каменогорске

«Оставшись всего на несколько минут без присмотра, из окна четвертого этажа выпала четырехлетняя девочка», — сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.
Девочку с травмами доставили в больницу.
В ведомстве сообщили, что случаи выпадения детей из окон в регионе участились. С начала года в ВКО зарегистрировано уже семь подобных происшествий.
«Несчастные случаи происходят именно тогда, когда родители забывают, что в квартирах открыты окна, и оставляют малышей без присмотра. Нужно обязательно устанавливать на окна устройства, которые защитят от беды», — добавили в ДЧС.