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Четырехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск. 5 августа. КазТАГ — В Усть-Каменогорске из окна четвертого этажа выпала четырехлетняя девочка, сообщает YK-News.kz.

«Оставшись всего на несколько минут без присмотра, из окна четвертого этажа выпала четырехлетняя девочка», — сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.

Девочку с травмами доставили в больницу.

В ведомстве сообщили, что случаи выпадения детей из окон в регионе участились. С начала года в ВКО зарегистрировано уже семь подобных происшествий.

«Несчастные случаи происходят именно тогда, когда родители забывают, что в квартирах открыты окна, и оставляют малышей без присмотра. Нужно обязательно устанавливать на окна устройства, которые защитят от беды», — добавили в ДЧС.