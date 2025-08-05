В Омской области к людям вышел медведь

Важно: при обнаружении следов медведя или других диких животных лучше воздержаться от попыток приблизиться к ним и сообщить о наблюдении в местные службы. А также никогда не убегайте от хищника. Он занчительно быстрее и сильнее человека. Лучше всего отступать от зверя назад, не поворачиваясь спиной. Если медведь подошел слишком близко, повысить голос, крикнуть на него.