Участников массовой драки в одном из дворов Алматы доставили в полицию

«Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. По данному факту проводится досудебное расследование. Уличные драки — это не просто бытовой конфликт, а уголовно наказуемое деяние. Мы принципиально реагируем на любые проявления агрессии в общественных местах. Каждый, кто нарушает общественный порядок и прибегает к насилию, будет привлечен к ответственности», — заявил начальник полиции Алатауского района Едилхан Байгараев.