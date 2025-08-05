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Участников массовой драки в одном из дворов Алматы доставили в полицию

В одном из дворов Алатауского района Алматы произошла массовая уличная драка, ее участников доставили в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

Источник: ДП города Алматы

По данным ДП Алматы, в одном из дворов Алатауского района произошла уличная драка.

«Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. По данному факту проводится досудебное расследование. Уличные драки — это не просто бытовой конфликт, а уголовно наказуемое деяние. Мы принципиально реагируем на любые проявления агрессии в общественных местах. Каждый, кто нарушает общественный порядок и прибегает к насилию, будет привлечен к ответственности», — заявил начальник полиции Алатауского района Едилхан Байгараев.