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В ДТП в Нижнеилимском районе пострадало пять детей

Семь человек, в том числе пятеро детей, пострадало в ДТП в Нижнеилимском районе.

Источник: РИА "Новости"

Семь человек, в том числе пятеро детей, пострадало в ДТП в Нижнеилимском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Иркутской области.

Авария произошла около 17 часов 4 августа в районе посёлка Рудногорск. 38-летний водитель ГАЗ-53 посадил в кузов и кабину семь человек, в том числе пятерых детей в возрасте от 7 до 15 лет. В пути он не справился с управлением и съехал в кювет. В результате пятеро детей, четверо из которых ехали в кузове, получили травмы и были доставлены в больницу Железногорска-Илимского. Также пострадали взрослые.

Установлено, что водитель ранее был лишён прав. А в момент аварии он был пьян. Проводится проверка.