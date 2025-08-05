В ДТП в Нижнеилимском районе пострадало пять детей

Авария произошла около 17 часов 4 августа в районе посёлка Рудногорск. 38-летний водитель ГАЗ-53 посадил в кузов и кабину семь человек, в том числе пятерых детей в возрасте от 7 до 15 лет. В пути он не справился с управлением и съехал в кювет. В результате пятеро детей, четверо из которых ехали в кузове, получили травмы и были доставлены в больницу Железногорска-Илимского. Также пострадали взрослые.