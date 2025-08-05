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В Севастополе провели эвакуацию на пляже из-за найденного БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об эвакуации на пляже «Любимовка-2» после обнаружения беспилотника. Специалисты готовятся безопасно обезвредить аппарат, который ранее вероятно был подавлен или сбит.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Севастополе в районе пляжа «Любимовка-2» обнаружен беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, аппарат находился примерно в 50 метрах от берега и, предположительно, был подавлен РЭБ или сбит в ходе одной из атак украинских дронов на город. В настоящее время территория оцеплена, проведена эвакуация людей.

Специалисты принимают решение о дальнейших действиях по нейтрализации объекта. Рассматриваются два варианта: либо будет произведен контролируемый подрыв БПЛА на месте его обнаружения, либо его транспортируют для дальнейшего уничтожения в безопасных условиях.

Губернатор Севастополя напомнил гражданам о правилах безопасности: при обнаружении подозрительных объектов следует незамедлительно сообщать по номеру 112. Он также призвал доверять исключительно официальным источникам информации.

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