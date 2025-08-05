В Севастополе провели эвакуацию на пляже из-за найденного БПЛА

В Севастополе в районе пляжа «Любимовка-2» обнаружен беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, аппарат находился примерно в 50 метрах от берега и, предположительно, был подавлен РЭБ или сбит в ходе одной из атак украинских дронов на город. В настоящее время территория оцеплена, проведена эвакуация людей.
Специалисты принимают решение о дальнейших действиях по нейтрализации объекта. Рассматриваются два варианта: либо будет произведен контролируемый подрыв БПЛА на месте его обнаружения, либо его транспортируют для дальнейшего уничтожения в безопасных условиях.
Губернатор Севастополя напомнил гражданам о правилах безопасности: при обнаружении подозрительных объектов следует незамедлительно сообщать по номеру 112. Он также призвал доверять исключительно официальным источникам информации.