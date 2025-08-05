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Глеб Никитин высказался о шторме, накрывшем Нижегородскую область

Губернатор Глеб Никитин заявил, что в Нижегородской области сохраняется непростая обстановка из-за последствий сильной непогоды.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале 4 августа по итогам встречи с гендиректором ПАО «Россети» Андреем Рюминым. Наиболее серьезный удар пришёлся по Арзамасу. Там за короткое время выпало почти две месячные нормы осадков. Улицы оказались затоплены, машины буквально «поплыли», многие дома пострадали от воды. Тысячи жителей остались без электроснабжения. Сейчас на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы.

«В целом в регионе обстановка остается напряженной, метеопрогнозы неблагоприятные», — отметил Никитин. Накануне, 4 августа, областной центр накрыла непогода.

Многие улицы серьезно затопило.