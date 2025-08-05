Глеб Никитин высказался о шторме, накрывшем Нижегородскую область

Сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале 4 августа по итогам встречи с гендиректором ПАО «Россети» Андреем Рюминым. Наиболее серьезный удар пришёлся по Арзамасу. Там за короткое время выпало почти две месячные нормы осадков. Улицы оказались затоплены, машины буквально «поплыли», многие дома пострадали от воды. Тысячи жителей остались без электроснабжения. Сейчас на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы.