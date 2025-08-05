Футболист умер во время матча в Воронеже

Во время игры в Воронеже у мужчины неожиданно ухудшилось самочувствие, и он потерял сознание. Очевидцы происшествия сразу же вызвали скорую помощь, но, к сожалению, врачи не смогли спасти Михаила — к моменту их прибытия он уже был мертв. Информация о трагедии была размещена руководством Лиги 4 августа.