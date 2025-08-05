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Футболист умер во время матча в Воронеже

Трагедия произошла во время матча Воронежской любительской футзальной лиги.

Спортсмен трагически ушел из жизни во время матча Воронежской любительской футзальной лиги. Футболист Михаил Петров скоропостижно скончался во время чемпионата. Он играл за команду «Дружина».

Во время игры в Воронеже у мужчины неожиданно ухудшилось самочувствие, и он потерял сознание. Очевидцы происшествия сразу же вызвали скорую помощь, но, к сожалению, врачи не смогли спасти Михаила — к моменту их прибытия он уже был мертв. Информация о трагедии была размещена руководством Лиги 4 августа.

Организаторы турнира выразили соболезнования семье и близким погибшего, охарактеризовав произошедшее как ужасную утрату, и подчеркнули, что они готовы поддержать семью всеми возможными способами.

Также сообщается, что прощание с Михаилом Петровым состоится 5 августа в церкви Владимира на улице Транспортной.