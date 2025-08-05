Футболист умер во время матча в Воронеже

Спортсмен трагически ушел из жизни во время матча Воронежской любительской футзальной лиги. Футболист Михаил Петров скоропостижно скончался во время чемпионата. Он играл за команду «Дружина».
Во время игры в Воронеже у мужчины неожиданно ухудшилось самочувствие, и он потерял сознание. Очевидцы происшествия сразу же вызвали скорую помощь, но, к сожалению, врачи не смогли спасти Михаила — к моменту их прибытия он уже был мертв. Информация о трагедии была размещена руководством Лиги 4 августа.
Организаторы турнира выразили соболезнования семье и близким погибшего, охарактеризовав произошедшее как ужасную утрату, и подчеркнули, что они готовы поддержать семью всеми возможными способами.
Также сообщается, что прощание с Михаилом Петровым состоится 5 августа в церкви Владимира на улице Транспортной.