Омичка потеряла 3 миллиона рублей, попавшись на уловки мошенников

Жертвой обмана стала 32-летняя жительница Советского округа Омска. Женщина лишилась всех своих сбережений, доверившись телефонным мошенникам. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.
История обмана началась со звонка якобы из налоговой службы. Злоумышленники сообщили, что работодатель не предоставил декларацию о её доходах, и пригрозили штрафом. Для «решения проблемы» они попросили продиктовать код из SMS.
Далее последовала целая цепочка манипуляций. Женщине пришло «письмо» от портала Госуслуг об утечке персональных данных. Затем ей позвонил якобы сотрудник Центробанка и убедил в необходимости «обнуления» банковского счёта и перевода денег на «безопасный счёт».
В результате доверчивая омичка не только перевела все свои личные сбережения, но и взяла кредит под залог собственной квартиры, отправив эти деньги мошенникам.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция призывает граждан быть бдительными и ни при каких обстоятельствах не сообщать коды из SMS и не переводить деньги на неизвестные счета по указанию незнакомцев.
Ранее мы сообщали, что омские учёные работают над системой защиты от мошенников.