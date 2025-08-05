В Башкирии охотники разыграют лицензии на барсуков и сурков

Проверить, допущены ли вы к участию, можно на сайте ведомства или уточнив информацию по телефонам отдела охраны животного мира: «218−04−42», «218−04−18», «218−04−16». Для тех, кто не сможет прийти лично, будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.