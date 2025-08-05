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В Башкирии охотники разыграют лицензии на барсуков и сурков

В Башкирии проведут жеребьевки для охоты на барсуков и сурков.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 12 августа пройдет жеребьевка, которая определит, кто получит право охотиться на барсуков и степных сурков (байбаков) в общедоступных угодьях. Мероприятие организует Министерство экологии республики.

Отбор претендентов будет проходить с помощью специальной компьютерной программы, гарантирующей честный и случайный выбор. Все состоится в конференц-зале на втором этаже здания по адресу: ул. Ленина, 86. Начало в 9:30.

Проверить, допущены ли вы к участию, можно на сайте ведомства или уточнив информацию по телефонам отдела охраны животного мира: «218−04−42», «218−04−18», «218−04−16». Для тех, кто не сможет прийти лично, будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

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