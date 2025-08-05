Стала известна причина смерти мужчины во время марафона в Омске

Правоохранительные органы подтвердили трагические события, произошедшие во время марафона. По данным УМВД России по Омской области, 65-летний участник почувствовал резкое недомогание во время забега. Несмотря на оказанную помощь, спасти мужчину не удалось — он скончался на месте. Специалисты провели проверку обстоятельств происшествия. В ведомстве подчеркнули, что признаков насильственной смерти или криминального характера происшествия не обнаружено.