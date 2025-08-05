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Стала известна причина смерти мужчины во время марафона в Омске

Мужчина скончался прямо на трассе.

Источник: Аргументы и факты

Во время Сибирского международного марафона в Омске скончался 65-летний спортсмен.

По предварительной информации, причиной трагедии стал сердечный приступ, который случился у пожилого участника во время забега. Об этом сообщают наши коллеги из ТАСС.

Правоохранительные органы подтвердили трагические события, произошедшие во время марафона. По данным УМВД России по Омской области, 65-летний участник почувствовал резкое недомогание во время забега. Несмотря на оказанную помощь, спасти мужчину не удалось — он скончался на месте. Специалисты провели проверку обстоятельств происшествия. В ведомстве подчеркнули, что признаков насильственной смерти или криминального характера происшествия не обнаружено.