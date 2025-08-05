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Семь техногенных пожаров потушили в Ростовской области за сутки

Суточную статистику пожаров обновили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 4 августа 2025 года в Ростовской области потушили семь техногенных пожаров и одиннадцать возгораний сухой растительности, также ликвидировали последствия восьми ДТП. Двух человек спасли на месте дорожных аварий, сообщают в ГУ МЧС России по региону.

В общей сложности на местах происшествий задействовали 160 специалистов и 40 единиц техники.

В экстренном ведомстве также предоставили прогноз погоды на сегодня, 5 августа. День должен пройти с переменной облачностью, но преимущественно без осадков. Ветер ожидается северо-западный 7−12 м/с, дневная температура воздуха — от +31 до +36 градусов. Местами сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.

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