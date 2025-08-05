Семь техногенных пожаров потушили в Ростовской области за сутки

За сутки 4 августа 2025 года в Ростовской области потушили семь техногенных пожаров и одиннадцать возгораний сухой растительности, также ликвидировали последствия восьми ДТП. Двух человек спасли на месте дорожных аварий, сообщают в ГУ МЧС России по региону.